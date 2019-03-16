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Стэмкос: личные рекорды — это прекрасно, но всё крутится вокруг чемпионства

Стэмкос: личные рекорды — это прекрасно, но всё крутится вокруг чемпионства
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал о желании выиграть Кубок Стэнли в нынешнем сезоне.

«Шанс на победу у нас сохраняется в последние пару лет. Но поставленной цели мы ещё не добились. Добиться успеха в регулярном сезоне — это отлично. Он добавляет уверенности и создает привычку побеждать разными способами. Но главная цель — плей-офф. Именно там мы хотим добиваться успеха, поэтому хочется закончить этот последний отрезок.

Личные рекорды? В эту команду приходят и в этой лиге играют ради чемпионства. Всё остальное — это прекрасно. В конце карьеры, когда все сказано и сделано, об этом будет приятно вспоминать. Но все крутится вокруг чемпионств, чего мы и хотим тут добиться.

Чувствую ли себя стариком? Иногда утром такое бывает. Это точно. Отрицать не буду. Но когда прихожу на каток и меня окружают все эти прекрасные люди, этого не ощущаю. Играть в хоккей сейчас мне доставляет большое удовольствие», — цитирует Стэмкоса официальный сайт лиги.

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Интервью с обозревателем The Athletic Джо Смитом. Этот человек знает о «Тампа-Бэй» всё.
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