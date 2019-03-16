«Барыс» — «Авангард»: Андре Петерссон остался вне состава хозяев

Стали известны составы астанинского «Барыса» и хоккейного клуба «Авангард» на второй матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 марта, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Авангард» лидирует в серии со счётом 1-0.



В составе хозяев отсутствует нападающий Андре Петерссон, получивший повреждение в первой игре. «Барыс» подал жалобу на Коди Франсона, который травмировал Петерссона, но игрок «ястребов» отделался штрафом.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Фрэттин — Кормье — Акользин;

Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;

Шалапов, Асетов — Сагадеев — Петухов.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;

Стольберг — Деарне — Бек, Манукян, Яремчук.