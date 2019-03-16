Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» на второй матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 марта, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Уфимский клуб ведёт в серии со счётом 1-0.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Гуркин — Трямкин, Гареев — Паре — Секстон;
Мамкин — Бодров, Белоусов — Кучерявенко — Обидин;
Валитов, Чесалин — Грачёв — Литовченко, Рассейкин.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.
«Автомобилист» — «Салават»: стали известны составы на второй матч серии