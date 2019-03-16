Кожевников — о клубе из Ташкента: там нет школы, лучше взять в КХЛ Красноярск

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном включении в состав Континентальной хоккейной лиги клуба из Ташкента.



«В Ташкенте есть современная арена, деньги и люди, заинтересованные в таком проекте. Но беспокоит, что там нет самого главного — школы. Даже в советские годы „Бинокор“ был на вторых-третьих ролях. Что уж говорить о нынешних временах, после двух-трех лихих десятилетий. Ну а сравнение Узбекистана с Калифорнией, где в 90-е годы НХЛ удалось запустить сразу несколько клубов, — это уже хороший юмор. Я посмеялся.



Тяжело смотреть за пустыми трибунами на домашних матчах „Куньлуня“, за тем, как каждый год на финише сезона команда отбывает номер, а одного загадочного тренера-легионера меняет другой. Если хотим всерьез запустить китайский проект КХЛ, то должны как-то наладить его управление. И уж тем более предостеречь от повторения таких ошибок клуб из Узбекистана.



Тихоокеанский дивизион? Двумя руками „за“! Движение на Восток в нынешних экономических реалиях неизбежно. Теперь не нужно доказывать, что большой хоккей необходим Дальнему Востоку — одному из самых перспективных регионов страны, где „шайбу“ просто обожают. К Хабаровску и Владивостоку добавил бы еще один российский клуб — например из Красноярска, где на хорошем уровне недавно прошла Универсиада», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Клуб из Узбекистана будет играть в ВХЛ, после ОИ-2022 он может войти в КХЛ