«Барыс» — «Авангард»: Бойд забил в плей-офф впервые с 2017 года

Во втором периоде встречи астанинского «Барыса» и хоккейного клуба «Авангард» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды хозяев Дастин Бойд. Для форварда этой первый гол в плей-офф с сезона-2016/17.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Барыс»



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Фрэттин — Кормье — Акользин;

Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;

Шалапов, Асетов — Сагадеев — Петухов.



«Авангард»



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;

Стольберг — Деарне — Бек, Манукян, Яремчук.