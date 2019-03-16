«Барыс» — «Авангард»: Бойд забил в плей-офф впервые с 2017 года

Во втором периоде встречи астанинского «Барыса» и хоккейного клуба «Авангард» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды хозяев Дастин Бойд. Для форварда этой первый гол в плей-офф с сезона-2016/17.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Барыс»
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Фрэттин — Кормье — Акользин;
Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;
Шалапов, Асетов — Сагадеев — Петухов.
«Авангард»
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;
Стольберг — Деарне — Бек, Манукян, Яремчук.