Георгий Белоусов забросил первую шайбу в плей-офф за 10 лет в КХЛ

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Георгий Белоусов отметился заброшенной шайбой во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым». Для форварда это первый гол в плей-офф, он 10 лет выступает в Континентальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Барыс»



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Фрэттин — Кормье — Акользин;

Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;

Шалапов, Асетов — Сагадеев — Петухов.



«Авангард»



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;

Стольберг — Деарне — Бек, Манукян, Яремчук.