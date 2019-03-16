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«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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14:50 Мск
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Георгий Белоусов забросил первую шайбу в плей-офф за 10 лет в КХЛ

Георгий Белоусов забросил первую шайбу в плей-офф за 10 лет в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Георгий Белоусов отметился заброшенной шайбой во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым». Для форварда это первый гол в плей-офф, он 10 лет выступает в Континентальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Барыс»

Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Фрэттин — Кормье — Акользин;
Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;
Шалапов, Асетов — Сагадеев — Петухов.

«Авангард»

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;
Стольберг — Деарне — Бек, Манукян, Яремчук.

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