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«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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«Автомобилист» — «Салават»: Панин ударил Чесалина в голову и получил «5+20»

«Автомобилист» — «Салават»: Панин ударил Чесалина в голову и получил «5+20»
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде встречи екатеринбургского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» удаление до конца встречи получил защитник команды гостей Григорий Панин. Хоккеист уфимского клуба получил от судей «5+20» за силовой приём на форварде Евгении Чесалине. Игрок «Автомобилиста» получил травму и покинул лёд с помощью партнёров, арбитры классифицировали нарушение Панина как «удар в область головы и шеи».

Любимов впечатал Панина в борт, защитник «Салавата» адресовал жест арбитрам

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Автомобилист»

Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Гуркин — Трямкин, Гареев — Паре — Секстон;
Мамкин — Бодров, Белоусов — Кучерявенко — Обидин;
Валитов, Чесалин — Грачёв — Литовченко, Рассейкин.

«Салават Юлаев»

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.

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