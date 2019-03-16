«Автомобилист» — «Салават»: Панин ударил Чесалина в голову и получил «5+20»

Во втором периоде встречи екатеринбургского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» удаление до конца встречи получил защитник команды гостей Григорий Панин. Хоккеист уфимского клуба получил от судей «5+20» за силовой приём на форварде Евгении Чесалине. Игрок «Автомобилиста» получил травму и покинул лёд с помощью партнёров, арбитры классифицировали нарушение Панина как «удар в область головы и шеи».
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Автомобилист»
Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Гуркин — Трямкин, Гареев — Паре — Секстон;
Мамкин — Бодров, Белоусов — Кучерявенко — Обидин;
Валитов, Чесалин — Грачёв — Литовченко, Рассейкин.
«Салават Юлаев»
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.