«Автомобилист» — «Салават»: Панин ударил Чесалина в голову и получил «5+20»

Во втором периоде встречи екатеринбургского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» удаление до конца встречи получил защитник команды гостей Григорий Панин. Хоккеист уфимского клуба получил от судей «5+20» за силовой приём на форварде Евгении Чесалине. Игрок «Автомобилиста» получил травму и покинул лёд с помощью партнёров, арбитры классифицировали нарушение Панина как «удар в область головы и шеи».

Любимов впечатал Панина в борт, защитник «Салавата» адресовал жест арбитрам

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Автомобилист»



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Гуркин — Трямкин, Гареев — Паре — Секстон;

Мамкин — Бодров, Белоусов — Кучерявенко — Обидин;

Валитов, Чесалин — Грачёв — Литовченко, Рассейкин.



«Салават Юлаев»



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.