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«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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14:50 Мск
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«Автомобилист» победил «Салават Юлаев», Коварж оформил «сухарь»

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев», Коварж оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 2:0. Общий счёт в противостоянии стал равным (1-1), следующие две игры серии пройдут в Уфе.

Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте: точным броском в большинстве отметился нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов. Во втором периоде команда хозяев упрочила преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе вернувшегося после дисквалификации форварда Стефана Да Косты. Больше в матче голов забито не было. Шат-аут оформил голкипер клуба из Екатеринбурга Якуб Коварж.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
16 марта 2019, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2 : 0
1:0, 1:0, 0:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Белоусов (Кучерявенко, Литовченко) – 09:24 (5x4), 2:0 – Да Коста (Голышев) – 26:44 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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