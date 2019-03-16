«Автомобилист» победил «Салават Юлаев», Коварж оформил «сухарь»

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 2:0. Общий счёт в противостоянии стал равным (1-1), следующие две игры серии пройдут в Уфе.



Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте: точным броском в большинстве отметился нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов. Во втором периоде команда хозяев упрочила преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе вернувшегося после дисквалификации форварда Стефана Да Косты. Больше в матче голов забито не было. Шат-аут оформил голкипер клуба из Екатеринбурга Якуб Коварж.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги