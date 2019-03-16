Бойд — о победе в матче с «Авангардом»: я их раньше побеждал уже

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд подвёл итоги второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом» (4:2, 1-1 в серии).

«Это большая победа для нас, болельщики просто замечательно нас поддерживали, громко. Мы зарядились этой энергией сыграли сильно, хорошо. Играли все 60 минут. У нас есть травмированные игроки, так что нужно было закрыть звенья, ребята заменили игроков и отлично провели матч. Каждый отлично играл сегодня.

Я просто толкался у ворот, и шайба там появилась. Гренц отлично бросил, я переправил, и шайба попала в ворота. Наконец-то! Плотная игра была, мы вышли на второй период очень заряженными, а гол Джесси ещё больше подстегнул всех ребят. Мы использовали момент, продолжали давить до конца игры.

Это плей-офф, такой хоккей, нужно время для создания атак. Первый гол забили и начали появляться моменты, мы не останавливались, продолжали давить.



Первая победа в сезоне в матче с «Авангардом»? Я их раньше побеждал уже. Так что нормально. В карьере в КХЛ были такие хорошие победы над ними. А если серьёзно, то не думаю об этом», — цитирует Бойда Sports.kz.

«Барыс» — «Авангард»: Бойд забил в плей-офф впервые с 2017 года