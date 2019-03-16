Боченски: «Барыс» особо ничего не менял, всё было так же

Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски подвёл итоги второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом» (4:2, 1-1 в серии).

«Прямо сейчас чувствую только усталость. Мы особо ничего не меняли. Тактика. Всё было так же. Мы лишь исходили из того, что должны играть более сильно, прогрессировать. Надеюсь, мы будем только прибавлять от игры к игре. Мы должны будем играть с такой же большой энергией и биться до конца для победы.

Они проводят хороший сезон, прибавляют. Серия в плей-офф — это другая история. Понятно, что тяжело против сильного соперника, но мы будем биться, чтобы выиграть. Игра в большинстве? Где-то это тактика, где-то удача, но в целом к результату проводят грамотные командные усилия», — цитирует Боченски Sports.kz.