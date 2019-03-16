К. Семёнов: «Авангарду» нужно было начинать играть в свою игру с первых минут

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился впечатлениями от второго матча серии плей-офф второго раунда с «Барысом» (2:4). Счёт в серии стал 1-1. Следующие два матча противостояния пройдут в Балашихе.

«Нам просто нужно было начинать играть в свою игру с первых минут, захватывать преимущество с первых секунд. Я не сравнивал эти две игры. Я уже их забыл. Настраиваемся на следующий матч. Удивить всегда можно.

Поддержка болельщиков? Конечно, это приятно. Если сравнивать этот матч с первой игрой, то было гораздо больше болельщиков. Они нас очень поддерживали. Вы и сами видели их на гимне. Жаль, что проиграли сегодня, но будем доказывать в Балашихе, что это поражение было ошибкой», — цитирует Семёнова официальный сайт «Авангарда».