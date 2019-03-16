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Бывшая жена Александра Фролова Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет

Бывшая жена Александра Фролова Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет
Хоккей / Прочие

Певица Юлия Началова скончалась в субботу, 16 марта, в Москве возрасте 38 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя артистки Анну Исаеву.

В субботу врачи прооперировали ногу Началовой. До этого артистка была доставлена в одну из столичных клиник из-за плохого самочувствия, ее состояние оценивалось как тяжёлое. Началову ввели в состояние искусственной комы, она была помещена в реанимацию и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. Пять лет жила в гражданском браке со знаменитым хоккеистом Александром Фроловым. Апартаменты достались певице от другого бывшего мужа — футболиста Евгения Алдонина.

Певица Началова попала в реанимацию после того, как Фролов подал на неё в суд
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