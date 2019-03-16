Шумаков: «Авангарду» нужно использовать свои моменты — тогда всё сложится хорошо

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков поделился впечатлениями от второго матча серии плей-офф второго раунда с «Барысом» (2:4). Счёт в серии стал 1-1. Следующие два матча противостояния пройдут в Балашихе.

«Нужно использовать свои моменты — вот и всё. Нужно их реализовывать, и тогда все сложится хорошо. Будем работать над этим. Мы проигрывали — 0:2, нужно было что-то делать, заводить шайбу в зону, бросать больше.

Что делать? Играть дальше и, как я уже сказал, реализовывать свои моменты. У нас моментов много, нужно просто доводить их до голов. Ну и поменьше удаляться. Спасибо болельщикам большое, что приехали, мы их слышим. Сейчас вернёмся в Балашиху, там за нас будет болеть весь стадион», — цитирует Шумакова официальный сайт «Авангарда».