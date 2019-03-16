Результаты игрового дня плей-офф в ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Было сыграно четыре встречи.

Красноярский «Сокол» впервые победил санкт-петербургский ХК «СКА-Нева». Матч завершился в овертайме со счётом 2:1 в пользу подопечных Александра Титова. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейского» коллектива.

Карагандинская «Сарыарка» также одержала первую победу в серии с альметьевским «Нефтяником» — 3:1 (1-2).

Курганский «Зауралье» сломил сопротивление нефтекамского «Тороса» — 3:2 ОТ — и сравнял счёт в серии до четырёх побед (2-2).

Московская «Звезда» победила «Рубин» — 3:1 — и вышла вперёд в серии (2-1). Одну из шайб записал на свой счёт Максим Мамин, ещё вчера игравший с московским «Динамо» в плей-офф КХЛ.