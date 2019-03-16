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Результаты игрового дня плей-офф в ВХЛ

Результаты игрового дня плей-офф в ВХЛ
Хоккей / ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Было сыграно четыре встречи.

Красноярский «Сокол» впервые победил санкт-петербургский ХК «СКА-Нева». Матч завершился в овертайме со счётом 2:1 в пользу подопечных Александра Титова. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейского» коллектива.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
16 марта 2019, суббота. 13:00 МСК
Сокол
Красноярск
2 : 1
1:1, 0:0, 0:0, 1:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Володин (Юксеев) – 16:04 (5x5), 1:1 – Болтанов (Меляков, Закарлюкин) – 17:10 (5x4), 2:1 – Мищенко (Назаров, Мальцев) – 68:48 (5x5)

Карагандинская «Сарыарка» также одержала первую победу в серии с альметьевским «Нефтяником» — 3:1 (1-2).

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
16 марта 2019, суббота. 14:00 МСК
Сарыарка
Караганда
3 : 1
1:1, 1:0, 1:0
Нефтяник
Альметьевск
0:1 – Мокин – 00:33 (5x5), 1:1 – Метальников (Соколов, Сарваров) – 18:04 (5x5), 2:1 – Зиазов (Ремов) – 23:21 (5x5), 3:1 – Махановский (Зиазов, Ремов) – 51:25 (5x4)

Курганский «Зауралье» сломил сопротивление нефтекамского «Тороса» — 3:2 ОТ — и сравнял счёт в серии до четырёх побед (2-2).

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
16 марта 2019, суббота. 15:00 МСК
Зауралье
Курган
3 : 2
0:0, 1:0, 1:2, 1:0
Торос
Нефтекамск
1:0 – Коренков (Цыганов) – 35:25 (5x5), 1:1 – Емелин (Дубровский) – 40:19 (5x5), 2:1 – Гарифулин (Исаев, Коренков) – 42:00 (5x5), 2:2 – Гордеев (Чернов, Цулыгин) – 45:36 (5x5), 3:2 – Авраменко (Меньщиков) – 62:15 (5x5)

Московская «Звезда» победила «Рубин» — 3:1 — и вышла вперёд в серии (2-1). Одну из шайб записал на свой счёт Максим Мамин, ещё вчера игравший с московским «Динамо» в плей-офф КХЛ.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
16 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Звезда
Москва
3 : 1
1:0, 0:1, 2:0
Рубин
Тюмень
1:0 – Усков (Мамин) – 04:57 (5x5), 1:1 – Федотов (Попов, Кравченко) – 22:17 (5x4), 2:1 – Мамин (Антипов) – 40:54 (5x5), 3:1 – Антипов (Комиссаров) – 53:16 (5x4)
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