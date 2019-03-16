МХЛ: «Алмаз» с 0-2 и с 1:4 в третьем матче выиграл серию у «Красной Армии»

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Было сыграно две встречи.

Турнирная таблица плей-офф Молодёжной хоккейной лиги сезона-2018/19

Череповецкий «Алмаз» совершил невероятный камбэк в матче с «Красной Армией» (5:4 ОТ, 3-2). К 47-й минуте молодёжная команда ЦСКА вела в счёте 4:1, однако гостям удалось отыграться и перевести игру в овертайм, где победу «Алмазу» принёс Герман Грачёв. По ходу серии «армейцы» вели 2-0, однако упустили преимущество.

Ханты-мансийские «Мамонты Югры» на домашнем льду уверенно победили челябинских «Белых Медведей» (5:2, 3-2).

Ранее в следующий раунд пробились «Толпар», «Омские Ястребы», «Авто», СКА-1946, «Локо» и санкт-петербургское «Динамо».