МХЛ: «Алмаз» с 0-2 и с 1:4 в третьем матче выиграл серию у «Красной Армии»
16 марта 2019, 21:00
Хоккей
/ МХЛ
В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Было сыграно две встречи.
Турнирная таблица плей-офф Молодёжной хоккейной лиги сезона-2018/19
Череповецкий «Алмаз» совершил невероятный камбэк в матче с «Красной Армией» (5:4 ОТ, 3-2). К 47-й минуте молодёжная команда ЦСКА вела в счёте 4:1, однако гостям удалось отыграться и перевести игру в овертайм, где победу «Алмазу» принёс
Герман Грачёв. По ходу серии «армейцы» вели 2-0, однако упустили преимущество.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
16 марта 2019, суббота. 12:00 МСК
, 1:0 – Мещеряков (Голощапов, Макеев) – 03:10 (5x5) , 2:0 – Ртищев – 08:07 (5x5) , 3:0 – Замалиев – 13:30 (5x5) , 3:1 – Гераськин (Сычушкин, Грачёв) – 25:28 (5x5) , 4:1 – Филин (Мещеряков, Попугаев) – 29:56 (5x5) , 4:2 – Грачёв (Гераськин) – 46:34 (5x5) , 4:3 – Хабаров (Грачёв, Колесников) – 52:34 (5x5) , 4:4 – Марков (Неволин, Колесников) – 59:40 (5x5) 4:5 – Грачёв (Морулёв, Колесников) – 75:18 (5x5)
Ханты-мансийские «Мамонты Югры» на домашнем льду уверенно победили челябинских «Белых Медведей» (5:2, 3-2).
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
16 марта 2019, суббота. 11:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
, 1:0 – Галеев (Катин, Попов) – 05:48 (5x5) , 1:1 – Тертышный (Кошурников, Тертышный) – 32:39 (5x5) , 1:2 – Мякишев (Аксёнов) – 41:25 (5x5) , 2:2 – Голоднюк – 46:43 (5x5) , 3:2 – Галеев (Голоднюк, Катин) – 51:15 (5x4) , 4:2 – Беляев (Латышевич) – 58:18 (5x5) 5:2 – Попов (Беляев) – 59:48 (en)
Ранее в следующий раунд пробились «Толпар», «Омские Ястребы», «Авто», СКА-1946, «Локо» и санкт-петербургское «Динамо».