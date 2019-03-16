«Питтсбург» перед матчем c «Сент-Луисом» провёл церемонию в честь Малкина

«Питтсбург Пингвинз» принимает «Сент-Луис Блюз» (1:4, завершён второй период) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Перед игрой хозяева провели специальную церемонию в честь нападающего Евгения Малкина. 13 марта российский форвард набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ.

На лёд вместе с Малкиным вышла его супруга Анна Кастерова с сыном Никитой, а также владелец «Пингвинз» Марио Лемье и защитник команды Крис Летанг. Россиянину вручили серебряную клюшку.

Малкин в матче с «Вашингтоном» набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ

Видео можно посмотреть также в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

Сейчас на счету Малкина 1001 очко в НХЛ — 391 гол и 610 голевых передач. Россиянину понадобилось 848 матчей, чтобы достичь отметки в 1000 баллов. Он стал 88-м игроком в истории и пятым действующим хоккеистом лиги, которому покорился этот рубеж.