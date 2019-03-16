Семёнов: Панин сыграл в тело, игровой момент

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов подвёл итоги второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Автомобилистом» (0:2, 1-1).

В конце второго периода защитник «Салавата» Григорий Панин получил удаление «5+20» за атаку Евгения Чесалина в область головы и шеи.

«Нам не хватило реализации. Не забивая голов, тяжело выигрывать. В первом матче сыграли правильно, сегодня допустили пару ошибок. Ничего страшного, счёт в серии — 1-1, всё самое интересное впереди. Было много хороших моментов. Сейчас перестроимся, будем разговаривать.

Нарушение Панина? Игровой момент, сыграл в тело. Мы отстояли в меньшинстве, потом у нас были хорошие моменты. Бурдасов? Нам всех ребят не хватает», — приводит слова Семёнова «Спорт Бизнес Online».