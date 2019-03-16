Блэкер — о 4:2 с «Авангардом»: на выезде «Барысу» будет ещё труднее

Защитник «Барыса» Джесси Блэкер подвёл итоги второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом» (4:2, 1-1 в серии).

«План был играть умно, не допускать ошибок, чтобы не давать шансов сопернику. Это была игра, где нужно было играть умно, с большой самоотдачей. Карлссон провёл отличную игру. Вы должны забивать для побед. Нужно было просто играть так, чтобы чувствовать запас и то, что сможем забить ещё.

Когда проводишь серию из семи игр и всего через несколько дней выходишь на следующую, то здесь, возможно, где-то может и не хватать свежести. Они были лучше в первом матче, но сегодня мы играли в свою игру и заслуженно выиграли. Ни для кого не секрет, что домашняя площадка значит многое. Мы должны быть готовыми к тому, что там будет ещё труднее. При этом бороться и делать всё для победы», — цитирует Блэкера Sports.kz.