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Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес» в гостях

Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) в пользу гостей. Эта победа стала для «Пантерз» четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов. Форвард провёл на льду 20 минут 3 секунды, набрал 3 (2+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+2».

Тремя результативными передачами отметился капитан «Пантерз» Александр Барков. 2 (1+1) очка в активе Джонатана Юбердо. Голкипер хозяев Сэм Монтембо отразил 24 броска из 27.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3 : 4
1:1, 0:1, 2:2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Хоффман (Яндл, Боргстрём) – 04:10 (5x4), 1:1 – Браун (Даути, Копитар) – 07:35 (5x4), 1:2 – Дадонов (Барков, Мэтисон) – 24:04 (5x5), 2:2 – Лайпсик – 41:05 (5x5), 3:2 – Копитар (Браун, Мартинес) – 49:44 (5x5), 3:3 – Дадонов (Юбердо, Барков) – 53:47 (5x5), 3:4 – Юбердо (Барков, Дадонов) – 58:06 (5x5)
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