Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес» в гостях

«Флорида Пантерз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) в пользу гостей. Эта победа стала для «Пантерз» четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов. Форвард провёл на льду 20 минут 3 секунды, набрал 3 (2+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+2».

Тремя результативными передачами отметился капитан «Пантерз» Александр Барков. 2 (1+1) очка в активе Джонатана Юбердо. Голкипер хозяев Сэм Монтембо отразил 24 броска из 27.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук участия в матче не принимал.