Ефремов: считаю, что «Динамо» не нужно ничего менять в игре

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов дал комментарий в преддверии третьего матча серии второго раунда плей-офф с ЦСКА.

«Мы разобрали первую игру, посмотрели видео и моменты. Владимир Крикунов сказал нам, что нужно больше бороться, прибавлять в старании. Такое ощущение, что первую встречу мы отдали сами. А во втором матче постарались сыграть мощнее и активнее. Хорошо, что это дало результат.

Честно говоря, персональных задач для низших звеньев не было. Задание для всех четырёх звеньев у нас примерно одно. Просто мы старались сыграть помощнее, активнее, добавить в борьбе и успевать на подборах.

Сейчас надо забыть об этой победе, восстановиться и готовиться к следующему матчу. Считаю, что не нужно ничего менять в нашей игре. Наоборот, стоит ещё больше добавить мощности и активности. Тогда всё будет хорошо», — приводят слова Ефремова «Известия».