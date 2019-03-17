Овечкин в матче с «Тампа-Бэй» забросил 47-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (идёт 2-й период, счёт 3:2). На 23-й минуте в большинстве отличился российский нападающий гостей Александр Овечкин, ассистентами выступили Ти Джей Оши и Джон Карлсон.

Посмотреть видео гола Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин в снайперской гонке опережает на пять шайб Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз». Всего в текущем сезоне на счету Александра 80 очков в 71 матче – 47 голов и 33 результативная передача.

Ранее российский форвард вышел на 48-е место место в истории НХЛ по количеству очков, превзойдя результат Дино Сиссарелли (1200). Следующей целью для Овечкина является достижение Венсана Дамфуса (1205).