«Коламбус» без Бобровского в гостях уступил «Бостону», у Панарина «-1»

«Бостон Брюинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Брюинз» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победной шайбой в овертайме отметился форвард хозяев Брэд Маршан. В составе «Бостона» 2 (1+1) очка набрал Патрис Бержерон. Единственную шайбу гостей забросил Мэтт Дюшейн.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 3 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-1». Голкипер Сергей Бобровский в заявку на матч не попал.

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).