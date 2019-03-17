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Овечкин вышел на 5-е место в истории НХЛ по голам в большинстве

Овечкин вышел на 5-е место в истории НХЛ по голам в большинстве
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (3:1, 0:1, 3:1) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль, вышел на пятое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (246), догнав Фила Эспозито. Российский форвард отличился в неравных составах на 28-й минуте матча, ассистентами выступили Ти Джей Оши и Джон Карлсон.

Впереди располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247).

Посмотреть видео гола Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.

Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в Тампе, у Кучерова два очка
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