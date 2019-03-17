«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: Сергачёв избежал травмы после спорного хита Уилсона

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (3:1, 0:1, 3:1) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В середине первого периода нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон силовым приёмом повалил Михаила Сергачёва. Россиянин долго не мог подняться со льда, но избежал травмы и смог продолжить встречу. Арбитры не усмотрели в действиях Уилсона нарушения правил.

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В этом матче Сергачёв провёл на льду 13 минут 42 секунды, совершил 2 силовых приёма и заблокировал один бросок.