Шикарный пас Маруна и дубль Данна — в обзоре матча «Питтсбург» — «Сент-Луис»

«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ был разгромлен «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу подопечных Крейга Беруби.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дубль в составе победителей оформил Винс Данн, ещё по разу отличились Оскар Сундквист, Патрик Марун и Джей Баумистер. Единственная шайба «Питтсбурга» — на счету Доминика Симона.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби завершил игру с показателем полезности «–3». Российский форвард Евгений Малкин заработал «–1».

Перед игрой хозяева провели специальную церемонию в честь Евгения Малкина. 13 марта российский форвард набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».