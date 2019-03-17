Свечников разделил с Ягром третье место в НХЛ по голам для 18-летних европейцев

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:2).
Она стала для 18-летнего россиянина 18-й в нынешнем сезоне НХЛ. Он разделил с Яромиром Ягром третье место в истории лиги по голам для игроков из Европы в возрасте до 19 лет. Больше в 18 лет забивали только Патрик Лайне (36) и Илья Ковальчук (29).
Всего он провёл на льду 13 минут 41 секунду (0.48 – в большинстве, полезность «+1») и отметился 1 броском в створ, 1 силовым приёмом и 1 блок-шотом. Также допустил 1 потерю шайбы.
В этом сезоне 18-летний нападающий принял участие в 71 матче регулярки, в его активе 18 заброшенных шайб и 15 результативных передач при показателе полезности «-3» и 56 минутах штрафа.
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