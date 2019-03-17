Овечкин установил личный рекорд сезона по игровому времени

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (3:1, 0:1, 3:1) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала четвёртой кряду.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 25 минут 57 секунд, включая 11.53 в третьем периоде. Это стало новым личным рекордом сезона по игровому времени. Предыдущий рекорд был установлен 15 декабря 2018 года в игре с «Баффало Сэйбрз» (25.34).

Российский форвард отличился в неравных составах на 28-й минуте матча, ассистентами выступили Ти Джей Оши и Джон Карлсон. Он вышел на пятое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (246), догнав Фила Эспозито.