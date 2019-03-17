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Маршан после победного гола «Коламбусу» спародировал походку Макгрегора

Маршан после победного гола «Коламбусу» спародировал походку Макгрегора
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Брюинз» прервали серию из трёх поражений.

Победной шайбой в овертайме отметился форвард хозяев Брэд Маршан. После гола канадский форвард спародировал походку бойца MMA Конора Макгрегора.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Я надеялся забить, чтобы сделать это», — после матча заявил Маршан.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 3 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-1». Голкипер Сергей Бобровский в заявку на матч не попал.

«Коламбус» без Бобровского в гостях уступил «Бостону», у Панарина «-1»
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