Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вплотную приблизился к достижению Робитайла

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 16 представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 47-ю шайбу в сезоне, в очередной раз реализовав большинство. Лучший российский снайпер в истории НХЛ забросил 246-ю шайбу за карьеру в большинстве, вплотную приблизившись к Люка Робитайлу (247 голов в большинстве, четвёртое место в НХЛ). Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился 3 (2+1) очками. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский дубль.

Овечкин оформил дубль и догнал Эспозито. Но этого мало, чтобы обыграть Кучерова А Сергачёв чудом избежал травмы.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 31 из 34 91,2 6:3