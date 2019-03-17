Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вплотную приблизился к достижению Робитайла

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 16 представителей России.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 47-ю шайбу в сезоне, в очередной раз реализовав большинство. Лучший российский снайпер в истории НХЛ забросил 246-ю шайбу за карьеру в большинстве, вплотную приблизившись к Люка Робитайлу (247 голов в большинстве, четвёртое место в НХЛ). Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился 3 (2+1) очками. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский дубль.
Овечкин оформил дубль и догнал Эспозито. Но этого мало, чтобы обыграть Кучерова
А Сергачёв чудом избежал травмы.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|31 из 34
|91,2
|6:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|2
|1
|2
|0
|33%
|13,06
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-1
|0
|6
|1
|0
|50%
|19,02
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|2+1
|+2
|0
|4
|1
|0
|-
|20,03
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|0
|-
|21,03
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|2
|75%
|15,45
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|-1
|0
|7
|3
|0
|-
|25,57
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|-1
|2
|2
|1
|0
|42%
|19,09
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+2
|+2
|2
|2
|1
|0
|-
|20,38
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|+1
|0
|1
|1
|1
|-
|13,41
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|17,05
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|17,12
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|-1
|0
|2
|1
|0
|-
|18,20
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|1
|-
|13,42
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|1
|-
|17,46
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|3
|-
|20,51