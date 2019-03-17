Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вплотную приблизился к достижению Робитайла

Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вплотную приблизился к достижению Робитайла
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 16 представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 47-ю шайбу в сезоне, в очередной раз реализовав большинство. Лучший российский снайпер в истории НХЛ забросил 246-ю шайбу за карьеру в большинстве, вплотную приблизившись к Люка Робитайлу (247 голов в большинстве, четвёртое место в НХЛ). Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился 3 (2+1) очками. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский дубль.

Овечкин оформил дубль и догнал Эспозито. Но этого мало, чтобы обыграть Кучерова
А Сергачёв чудом избежал травмы.
ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»31 из 3491,26:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-1212033%13,06
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-1061050%19,02
Дадонов (н)«Флорида»2+1+20410-20,03
Панарин (н)«Коламбус»0+0-10110-21,03
Анисимов (н)«Чикаго»0+00000275%15,45
Овечкин (н)«Вашингтон»2+0-10730-25,57
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1-1221042%19,09
Кучеров (н)«Тампа»0+2+22210-20,38
Свечников (н)«Каролина»1+0+10111-13,41
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+000210-17,05
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000100-17,12
Орлов (з)«Вашингтон»0+1-10210-18,20
Сергачёв (з)«Тампа»0+000021-13,42
Куликов (з)«Виннипег»0+000121-17,46
Зайцев (з)«Торонто»0+000033-20,51
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент