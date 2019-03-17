Джордан и Эрик Стаалы – третьи братья в истории НХЛ с 500 очками и Кубком Стэнли

Форвард «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:2).



Она стала для него седьмой в сезоне и позволила достичь отметки 500 (213+287) очков в 882 матчах за карьеру в лиге.

Таким образом, Джордан и его старший брат Эрик, сейчас выступающий за «Миннесоту Уайлд», стали третьей в истории лиги парой братьев, в которой каждый набрал по 500 очков и выиграл Кубок Стэнли. Ранее этого достижения добились Морис и Анри Ришары, а также Фрэнк и Питер Маховличи.

В ноябре 2018 года Эрик стал шестым действующим игроком НХЛ, забросившим 400 шайб в лиге. 26 февраля 2019 года «Миннесота» объявила о заключении нового контракта с канадским нападающим.