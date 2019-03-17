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Патрис Бержерон набрал 800-е очко в НХЛ

Патрис Бержерон набрал 800-е очко в НХЛ
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Брюинз» прервали серию из трёх поражений.

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон набрал 2 (1+1) очка в матче и был назван его второй звездой.

Канадец стал шестым игроком в истории клуба, набравшим 800 очков. В 1019 матчах в НХЛ на его счету 801 (316+485) очко. Бержерон всю карьеру выступает за «Брюинз».

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Ранее этого достижения добились Рэй Бурк (1506), Джонни Бьюсик (1339), Фил Эспозито (1012), Рик Миддлтон (898) и Бобби Орр (888).

Победной шайбой в овертайме отметился форвард хозяев Брэд Маршан. После гола канадский форвард спародировал походку бойца MMA Конора Макгрегора.

Маршан после победного гола «Коламбусу» спародировал походку Макгрегора
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