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«Бостон» – «Коламбус»: Конор Макгрегор произвёл символическое вбрасывание

«Бостон» – «Коламбус»: Конор Макгрегор произвёл символическое вбрасывание
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Брюинз» прервали серию из трёх поражений.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор произвёл символическое вбрасывание.Он был приглашён на игру в рамках вечера ирландского наследия, проводившегося перед днём святого Патрика, который отмечается 17 марта.

Маршан после победного гола «Коламбусу» спародировал походку Макгрегора

Видео также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Знаменитый боец также побывал в раздевалке «Брюинз», где пообщался с игроками.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Конора.

Победной шайбой в овертайме отметился форвард хозяев Брэд Маршан. После гола канадский форвард спародировал походку бойца MMA Конора Макгрегора.

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