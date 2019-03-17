Маршан: было честью встретиться с Конором. Он великий, но ещё и скромный парень

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан объяснил, почему после победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 ОТ) спародировал походку Конора Макгрегора. Знаменитый боец перед матчем побывал в раздевалке «Брюинз», где произнёс пламенную речь.

«Я надеялся забить только для того, чтобы сделать это. Знал об этом ещё до игры. Не каждый день Конор заходит к вам в раздевалку. Я просто немного развлёкся. Он потрясающий парень. Очень энергичный. Макгрегор был счастлив, что находится здесь.

Конор — великий, но при этом ещё и скромный парень. Для меня было честью встретиться с Конором. Весь город наслаждался, и мы наслаждались. Это событие, которое мы запомним», — цитирует Маршана NBC Sports.