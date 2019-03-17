Малкин: партнёры должны помогать лидеру. Кучерову в этом плане повезло

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, возглавляющего гонку бомбардиров НХЛ.



«Вижу, что человек всё делает с легкостью. Каждое движение – на автомате. Очень профессионально! И с партнёрами они здорово друг друга понимают, что тоже приходит с опытом. У Кучерова сейчас огромная уверенность в себе. Мы с ним разговаривали после игры в Тампе. Улетали и мы, и они, и так получилось, что мы встретились на улице. Было интересно, и я спросил: «Переживаешь, догонит ли Макдэвид по очкам?» Он ответил: «Нет, я спокоен и уверен в себе». Этот ответ очень хорошо говорит о его игре.

По себе могу сказать, что любой человек будет переживать. Может, он это скрыл и не сказал. Но на льду видна его уверенность. Многое зависит и от тренера, который доверяет Никите. И команда у него на подъёме – набрала уже больше ста очков, идет первой в лиге, с отрывом. Конечно, она выиграет «Президент Трофи» в этом году. Всё это собралось воедино.

Все-таки у нас не индивидуальный вид спорта, а командный. Как бы ни играл тот же Макдэвид, «Эдмонтон» и «Тампа» – два совершенно разных клуба. Партнёры должны помогать лидеру! Кучерову в этом плане повезло, он играет с прекрасными партнёрами. Но и его собственная игра вызывает восхищение», – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.