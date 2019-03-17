Овечкин вышел на 8-е место за историю НХЛ по играм с «2+» голами, догнав Селянне

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (3:1, 0:1, 3:1) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала четвёртой кряду.

Дубль в составе «Кэпиталз» оформил российский нападающий Александр Овечкин, укрепивший лидерство в снайперской гонке: теперь на его счету 48 заброшенных шайб. Российский форвард в 131-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на восьмое место в истории НХЛ по играм с «2+» голами, повторив результат Теэму Селянне.

Лучший российский снайпер в истории НХЛ забросил 246-ю шайбу за карьеру в большинстве, вплотную приблизившись к Люку Робитайлу.