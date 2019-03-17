Илья Самсонов одержал восьмую победу в последних 10 матчах в АХЛ

Вратарь «Хёрши Бирз» Илья Самсонов одержал победу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Бриджпорт Саунд Тайгерз» (5:1).



Российский вратарь фарм-клуба «Вашингтона» отразил 18 бросков из 19. Победа стала для него второй подряд и восьмой – в последних 10 матчах. В 32 играх в активе Самсонова 17 побед при 89,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.77.

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,6% бросков, при коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.