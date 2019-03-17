Кэссиди — о речи Конора в раздевалке: этот парень был так разгорячён

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился впечатлениями от речи экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора в раздевалке команды перед игрой регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 ОТ). «Брюинз» прервали серию из трёх поражений.

«Он проделал отличную работу. Пришёл в раздевалку перед игрой. Он был так разгорячён, этот парень. Он пришёл и сделал всё по-своему, сказал ребятам пару хороших слов. Это было слегка необычно, мы к такому не привыкли», – цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Макгрегор также произвёл символическое вбрасывание. Он был приглашён на игру в рамках вечера ирландского наследия, проводившегося перед днём святого Патрика, который отмечается 17 марта.

Макгрегор произнёс пламенную речь в раздевалке «Бостона» перед матчем