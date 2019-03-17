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Закриссон: Кагарлицкий и Шипачёв могут творить чудеса на льду

Закриссон: Кагарлицкий и Шипачёв могут творить чудеса на льду
Хоккей / КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Патрик Закриссон дал комментарий в преддверии третьего матча серии второго раунда плей-офф с ЦСКА (1-1).

«Против нас играет лучшая команда в лиге, они выиграли регулярный чемпионат. У них на каждой позиции играют отличные игроки. Но, думаю, мы тоже не уступаем. У нас отличный коллектив. Это дерби, это плей-офф — все может случиться. Конечно, они считаются фаворитами в нашей серии, но будем бороться и покажем лучшее, на что способны.

Думаю, если продолжим так же хорошо играть в обороне, следовать четко указаниям тренера и будем собраны в единый кулак, как команда, нам все по силам. К тому же у нас есть такие игроки, как Кагарлицкий, Шипачев и Индрашис, — они могут творить чудеса на льду", — цитирует Закриссона официальный сайт клуба.

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