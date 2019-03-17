Каспарайтис: Малкин набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего лишь?!

Известный защитник Дарюс Каспарайтис поделился мнением об игре нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Евгений Малкин набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего лишь?! Мы ведь помним, что Женя пропустил почти два сезона из-за жутких травм. А так у него в среднем 1,18 очка за матч в карьере. Это лучший показатель среди россиян. И, конечно, мы понимаем, что Малкин мог набрать ещё больше.

Он мог оказаться ещё лучше, будь более везучим. Но все знают, что Джино войдет в Зал славы в Торонто через несколько лет, как завершит карьеру. Он входит в четвёрку лучших игроков «Питтсбурга» в истории — вместе с Сидни Кросби, Яромиром Ягром, Марио Лемье. Малкин — глыба, и никому не советую его недооценивать.

Ну а травмы… Я бы тоже сыграл 1000 матчей в НХЛ, не будь проблем со здоровьем. Но получилось только 863. Хоккей — это такое дело, что травмы за тобой идут по пятам. Но учтите, Малкин в «Питтсбурге» выступает во втором звене. Он слегка в тени Кросби. При этом много чего достиг. Он бы мог даже с Сидни посоревноваться, кто для команды важнее, но они оба работают на общий результат", — цитирует Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» перед матчем c «Сент-Луисом» провёл церемонию в честь Малкина