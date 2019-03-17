Макгрегор принёс 3 ящика виски в раздевалку «Бостона» после игры с «Коламбусом»

«Бостон Брюинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Брюинз» прервали серию из трёх поражений.



После игры экс-чемпион UFC Конор Макгрегор принёс в раздевалку «медведей» три ящика виски. Перед матчем ирландский спортсмен провёл символическое вбрасывание. Макрегор был приглашён на игру в рамках вечера ирландского наследия, проводившегося перед Днём святого Патрика, который отмечается 17 марта.

Победной шайбой в овертайме отметился форвард хозяев Брэд Маршан. После гола канадский форвард спародировал походку Конора Макгрегора.

Макгрегор произнёс пламенную речь в раздевалке «Бостона» перед матчем