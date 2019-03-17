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Эрик Карлссон вышел на лёд впервые с конца февраля

Эрик Карлссон вышел на лёд впервые с конца февраля
Хоккей / НХЛ

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон работал с массажистом на льду до утренней раскатки команды перед матчем с «Нэшвилл Предаторз», сообщает официальный сайт НХЛ.

Шведский хоккеист, продолжающий восстановление после травмы паха, вышел на лёд впервые с конца февраля.

Двукратный обладатель приза Норриса, набравший 45 (3+42) очков в 52 играх, уже пропустил девять матчей с 19 января по 14 февраля из-за травмы паха. 16 февраля он вернулся в состав и после этого принял участие ещё в четырёх играх. 23 февраля Карлссон повторно повредил пах.

«Оттава Сенаторз» выбрал Карлссона в первом раунде под 15-м номером на драфте 2008 года. За 10 сезонов в НХЛ защитник провёл 679 матчей (в «Оттаве» и «Сан-Хосе») и набрал 563 (129+434) очка.

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