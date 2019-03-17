Московское «Динамо» и ЦСКА определились с составами на третий матч серии второго раунда плей-офф КХЛ, который пройдёт на площадке бело-голубых. Игра состоится сегодня, 17 марта, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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В состав «армейцев» вернулись нападающие Александр Попов, Сергей Калинин и Грег Скотт, заменившие Максима Мамина, Янника Хансена и Андрея Светлакова.
«Динамо» М:
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Меньшиков, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Макаров;
Зайцев — Койвисто, Муранов — Игумнов — Ефремов.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин – Андронов – Скотт;
Науменков — Пашнин, Попов — Шалунов — Окулов;
Слепышев — Карнаухов — Телегин.
«Динамо» — ЦСКА: команды объявили составы на третий матч серии