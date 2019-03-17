«Динамо» — ЦСКА: команды объявили составы на третий матч серии

Московское «Динамо» и ЦСКА определились с составами на третий матч серии второго раунда плей-офф КХЛ, который пройдёт на площадке бело-голубых. Игра состоится сегодня, 17 марта, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Календарь игр Кубка Гагарина — 2019



В состав «армейцев» вернулись нападающие Александр Попов, Сергей Калинин и Грег Скотт, заменившие Максима Мамина, Янника Хансена и Андрея Светлакова.



«Динамо» М:



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Хиетанен — Меньшиков, Брюквин — Закриссон — Тарасов;

Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Макаров;

Зайцев — Койвисто, Муранов — Игумнов — Ефремов.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин – Андронов – Скотт;

Науменков — Пашнин, Попов — Шалунов — Окулов;

Слепышев — Карнаухов — Телегин.

Крикунов: в игре Шипачёва и Кагарлицкого потенциал скрыт. К сожалению