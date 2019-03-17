«Локомотив» — СКА: Салак не попал в заявку хозяев, Кузьменко — в составе гостей

«Локомотив» и СКА определились с составами на третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Игра состоится сегодня, 17 марта, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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В состав «армейцев» вернулся нападающий Андрей Кузьменко, заменивший Александра Барабанова. Вторую игру подряд пропускают защитник Патрик Херсли и форвард Николай Прохоркин. В заявку «железнодорожников» не попал голкипер Александр Салак. Кроме того, в составе нет дисквалифицированного форварда Брэндона Козуна и нападающего Егора Аверина.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Рафиков — Накладал, Юртайкин — Коротков — Санников;

Кутузов — Мисюль, Денисенко — Апальков — Локтиново;

Черепанов — Осипов, Ильенко — Красковский — Коршков;

Елесин, Каюмов — Иванов — Коваленко; Беляев.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Рундблад, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Дергачёв — Бывальцев — Кузьменко;

Токранов — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Рукавишников, Тихонов — Мальцев — Каблуков, Морозов.