Каспарайтис: Панарин и Бобровский хотели бы уйти из «Коламбуса» красиво

Известный защитник Дарюс Каспарайтис поделился мнением о перспективах вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского и его одноклубника Артемия Панарина.



«Блю Джекетс» были на спаде к дедлайну. Когда лодка тонет, можешь взять новых моряков — они все вместе пойдут ко дну. Но ещё есть время, чтобы перевернуть сезон и попасть в плей-офф. «Коламбусу» очень важно найти в команде твёрдый стержень. Видел последний матч с «Каролиной», в роли такого стержня опять выступил Сергей Бобровский, сделавший «сухарь». Ему не привыкать. А в атаке очки наберёт Артемий Панарин.



Думаю, они последний сезон играют в «Коламбусе». И хотели бы уйти красиво. Возможно, они ещё благодарны, что их не обменяли в дедлайн, не заставили куда-то переезжать, привыкать к новому коллективу. А теперь есть шанс погулять с «Блю Джекетс» в плей-офф. Но сначала нужно туда попасть. Все ребята — профи, но в конце регулярки часто нужна сумасшедшая мотивация», — цитирует Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.

Маккензи: летом «Нью-Йорк Рейнджерс» придёт к Панарину с мешками денег