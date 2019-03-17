«Локомотив» — СКА: хозяева впервые в сезоне забили «армейцам» в Ярославле

«Локомотив» открыл счёт в первом периоде третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 8-й минуте ворота «армейцев» поразил защитник Максим Осипов. «Железнодорожники» впервые в сезоне забросили шайбу СКА в Ярославле. В регулярном чемпионате «армейцы» дважды обыграли «Локомотив» на выезде (2:0, 4:0).
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Рафиков — Накладал, Юртайкин — Коротков — Санников;
Кутузов — Мисюль, Денисенко — Апальков — Локтионов;
Черепанов — Осипов, Ильенко — Красковский — Коршков;
Елесин, Каюмов — Иванов — Коваленко; Беляев.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Рундблад, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Дергачёв — Бывальцев — Кузьменко;
Токранов — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Рукавишников, Тихонов — Мальцев — Каблуков, Морозов.
Посмотреть видео гола Осипова можно на официальном сайте КХЛ.