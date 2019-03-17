«Локомотив» — СКА: хозяева впервые в сезоне забили «армейцам» в Ярославле

«Локомотив» открыл счёт в первом периоде третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 8-й минуте ворота «армейцев» поразил защитник Максим Осипов. «Железнодорожники» впервые в сезоне забросили шайбу СКА в Ярославле. В регулярном чемпионате «армейцы» дважды обыграли «Локомотив» на выезде (2:0, 4:0).

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Рафиков — Накладал, Юртайкин — Коротков — Санников;

Кутузов — Мисюль, Денисенко — Апальков — Локтионов;

Черепанов — Осипов, Ильенко — Красковский — Коршков;

Елесин, Каюмов — Иванов — Коваленко; Беляев.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Рундблад, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Дергачёв — Бывальцев — Кузьменко;

Токранов — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Рукавишников, Тихонов — Мальцев — Каблуков, Морозов.

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Посмотреть видео гола Осипова можно на официальном сайте КХЛ.