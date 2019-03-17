Защитник «Барыса» Рыспаев отправился c командой в Балашиху

Защитник «Барыса» Дамир Рыспаев отправился вместе с командой в Балашиху, где команда Андрея Скабелки проведёт матчи полуфинальной серии Восточной конференции с «Авангардом». Об этом сообщает shaiba.kz.



В нынешнем сезоне 23-летний хоккеист провёл 16 матчей в чемпионате Казахстана за клуб «Номад» и отметился двумя голевыми передачами. В КХЛ Рыспаев провёл 25 матчей, начиная с сезона-2014/15. Ему не удалось отметиться результативными действиями, но при этом Дамир заработал 194 минуты штрафного времени.



После двух матчей счёт в серии равный — 1-1. Подопечные Боба Хартли победили в первой игре со счётом 3:1, но во второй клуб из Астаны переиграл «ястребов» — 4:2. Третий и четвёртый матчи состоятся 18 и 20 марта соответственно.

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