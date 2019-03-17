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«Локомотив» впервые за три года забросил СКА больше одной шайбы в Ярославле

«Локомотив» впервые за три года забросил СКА больше одной шайбы в Ярославле
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» забросил вторую шайбу в ворота СКА в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом периоде в составе «железнодорожников» точным броском отметился защитник Максим Осипов, а в концовке второго игрового отрезка преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Георгий Иванов.

«Локомотив» впервые с 23 февраля 2016 года забросил больше одной шайбы в ворота СКА в домашней игре. С того момента команды провели девять матчей в Ярославле (с учётом плей-офф), и питерцы одержали девять побед с общей разницей забитых и пропущенных шайб — 31:5.

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Посмотреть видео гола Иванова в ворота СКА можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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