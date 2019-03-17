«Динамо» — ЦСКА: Капризов получил удар в голову и не вышел на 3-й период

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов не провёл ни одной минуты в третьем периоде третьего матча серии второго раунда плей-офф с московским «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Во втором периоде форвард «армейцев» получил удар в голову от форварда бело-голубых Игоря Макарова — нападающий «Динамо» получил «2+10».

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Динамо» М:



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Хиетанен — Меньшиков, Брюквин — Закриссон — Тарасов;

Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Макаров;

Зайцев — Койвисто, Муранов — Игумнов — Ефремов.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин – Андронов – Скотт;

Науменков — Пашнин, Попов — Шалунов — Окулов;

Слепышев — Карнаухов — Телегин.

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Посмотреть видео удаления Макарова за удар в голову Капризова можно на официальном сайте КХЛ.