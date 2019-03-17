«Динамо» — ЦСКА: Капризов получил удар в голову и не вышел на 3-й период

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов не провёл ни одной минуты в третьем периоде третьего матча серии второго раунда плей-офф с московским «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь игр Кубка Гагарина — 2019
Во втором периоде форвард «армейцев» получил удар в голову от форварда бело-голубых Игоря Макарова — нападающий «Динамо» получил «2+10».
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Динамо» М:
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Меньшиков, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Макаров;
Зайцев — Койвисто, Муранов — Игумнов — Ефремов.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин – Андронов – Скотт;
Науменков — Пашнин, Попов — Шалунов — Окулов;
Слепышев — Карнаухов — Телегин.
Посмотреть видео удаления Макарова за удар в голову Капризова можно на официальном сайте КХЛ.