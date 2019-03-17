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ЦСКА всухую обыграл «Динамо» и повёл в серии со счётом 2-1

ЦСКА всухую обыграл «Динамо» и повёл в серии со счётом 2-1
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счётом 4:0 в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ, который прошёл на арене бело-голубых.

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Гости открыли счёт на 5-й минуте встречи стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке «армейцы» укрепили преимущество благодаря дублю Константина Окулова — в первом случае хоккеист отличился в большинстве. На последних секундах точку в игре поставил Максим Шалунова. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин записал на свой счёт шат-аут.

«Армейцы» вернули себе лидерство в серии — 2-1. В первой игре подопечные Игоря Никитина победили со счётом 4:1, а во втором матче бело-голубые взяли реванш, забросив единственную шайбу в овертайме. Четвёртый матч серии состоится 19 марта.

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Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
17 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
0 : 4
0:1, 0:2, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Слепышев (Григоренко, Капризов) – 04:31 (5x4), 0:2 – Окулов (Робинсон) – 33:03 (5x4), 0:3 – Окулов (Попов) – 36:52 (5x5), 0:4 – Шалунов (Вей) – 59:59 (5x4)
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