ЦСКА всухую обыграл «Динамо» и повёл в серии со счётом 2-1

ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счётом 4:0 в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ, который прошёл на арене бело-голубых.



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Гости открыли счёт на 5-й минуте встречи стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке «армейцы» укрепили преимущество благодаря дублю Константина Окулова — в первом случае хоккеист отличился в большинстве. На последних секундах точку в игре поставил Максим Шалунова. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин записал на свой счёт шат-аут.



«Армейцы» вернули себе лидерство в серии — 2-1. В первой игре подопечные Игоря Никитина победили со счётом 4:1, а во втором матче бело-голубые взяли реванш, забросив единственную шайбу в овертайме. Четвёртый матч серии состоится 19 марта.

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Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.