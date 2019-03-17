Шипачёв и Кагарлицкий — в серии с ЦСКА: три матча — ноль очков

ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счётом 4:0 в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ, который прошёл на арене бело-голубых.



Нападающие Вадим Шипачёв и Вадим Кагарлицкий, представляющие ударное звено бело-голубых, снова не сумели отметиться результативными действиями. Лидеры «Динамо» не набрали ни одного очка в серии с «армейцами».

Гости открыли счёт на 5-й минуте встречи стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке «армейцы» укрепили преимущество благодаря дублю Константина Окулова — в первом случае хоккеист отличился в большинстве. На последних секундах точку в игре поставил Максим Шалунова. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин записал на свой счёт шат-аут.